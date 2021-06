Y: The Last Man uscirà su FX e Hulu a settembre

Y: The Last Man arriverà su FX e Hulu a settembre, la serie televisiva è tratta da un fumetto di Brian K. Vaughan e Pia Guerra.

Si avvicina la data d’uscita della serie TV Y: The Last Man, che verrà distribuita su FX e Hulu a settembre, esattamente dal 13 settembre. Il telefilm è tratto dal fumetto realizzato da Brian K. Vaughan e Pia Guerra che è uscito per la prima volta nel 2002, mantenendosi per 60 uscite complessive.

Nel cast della serie ci saranno: Ben Schnetzer (Happy Town), Elliot Fletcher (Shameless), Diane Lane (Man of Steel), Olivia Thirlby (The L Word: Generation Q), Ashley Romans (NOS4A2), Juliana Canfield (Succession), Marin Ireland (Sneaky Pete), Amber Tamblyn (The Sisterhood of the Traveling Pants, Inside Amy Schumer), e Diana Bang (The Order). Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force (American Crime Story, Pose, Crazy Rich Asians), Melina Matsoukas (Insecure, Master of None), e lo stesso Vaughan faranno da produttori esecutivi.

La serie a fumetti è stata inizialmente pubblicata da Vertigo, l’etichetta per storie più adulte della DC Comics. Al centro del fumetto ci sono le vicende di Y AKA Yorick, l’ultimo uomo rimasto sulla Terra, sopravvissuto ad un’epidemia che ha fatto fuori tutta la popolazione maschile.

Tra le altre date di uscita di show su Hulu e FX ci sono Impeachment: American Crime Story che farà il suo debutto il 7 settembre, Archer 12 che arriverà il 25 agosto, e poi ancora Reservation Dogs che arriverà il 9 agosto, ed una serie antologica di B.J. Novak che uscirà il 16 settembre.

