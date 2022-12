How I Met your Father 2: la nuova stagione uscirà a gennaio

Hlary Duff ha rivelato attraverso Instagram che How I Met your Father 2 sarà disponibile su Hulu da gennaio.

La protagonista di How I Met your Father 2, Hilary Duff, ha annunciato che la seconda stagione della serie TV sarà dispnibile negli Stati Uniti da gennaio, esattamente dal 24. I nuovi episodi del telefilm saranno distribuiti su Hulu. Non è chiaro se l’uscita avverrà in contemporanea con Disney+, che nel nostro Paese ha distribuito lo spin-off di How I Met Your Mother lo scorso maggio.

Ecco il video con Hilary Duff che annuncia l’uscita a gennaio di How I Met your Father 2.

https://www.instagram.com/reel/CmHRjcNJPrh/?utm_source=ig_web_copy_link

Il co-creatore Isaac Aptaker ha detto sul proseguimento dello show:

C’è voluto un po’, soprattutto considerando che abbiamo lavorato su uno show multi-cam, per far conoscere il gruppo di personaggi, trasmettere le vibrazioni giuste, ed abbiamo aspettato un po’ per capire se How I Met Your Father riusciva a reggersi sulle proprie gambe all’interno dell’universo di How I Met Your Mother. Però alla fine della prima stagione abbiamo capito che era tempo di ridare ancora vita e spazio ai personaggi.

L’altra co-creatrice, Elizabeth Berger, ha aggiunto:

Eravamo entusiasti al pensiero che qualcosa di misterioso sarebbe accaduto. E sono entusiasta per il fatto che questo mistero comprenda alcuni personaggi specifici, rispetto ad altri che non hanno a che fare con questa situazione.

Nel cast della serie, singolare spin-off/sequel/rifacimento di How I Met Your Mother, ritroviamo Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, insieme ad alcuni membri del cast che hanno un ruolo ricorrente come Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes e Josh Peck.

How I Met Your Father è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger. Gli executive producer dei 10 episodi della serie includono Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman e Adam Londy. Hilary Duff è produttrice. How I Met Your Father è una produzione 20th Television.

Questa la sinossi ufficiale:

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore di nuovo nel presente, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.