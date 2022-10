Hellraiser: la trasformazione di Jamie Clayton in un video ufficiale

Ben quattro ore di trucco e prostetica ripercorse in un breve video che ci mostra la trasformazione di Jamie Clayton per il nuovo Hellraiser.

La nuova versione di Hellraiser, da qualche giorno disponibile su Hulu (e in teoria, di prossima pubblicazione anche su Disney+) vede protagonista Jamie Clayton, la cui trasformazione per il film è impressionante: possiamo vederla in un breve video che ci mostra il timelapse commentato delle quattro ore di make up e prostetica necessarie per il risultato finale.

Il film è un Hulu Original prodotto con la collaborazione dell’autore originale della saga, Clive Barker, e vede nel cast, oltre a Jamie Clayton, anche Odessa A’zion, Adam Faison, Drew Starkey, Brandon Flynn e Aoife Hinds. Questa la trama:

Una giovane donna in preda alle dipendenze entra in possesso di un antico puzzle tridimensionale a forma di cubo, senza sapere che questo ha la funzione di evocare i Cenobiti, un gruppo di sadici esseri sovrannaturali provenienti da altre dimensioni.

Leggi anche: