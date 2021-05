LEGO SPOT: il quadrupede della Boston Dynamics raggiunge i 10000 voti su LEGO Ideas

L’ultimo progetto a raggiungere quota 10000 voti su LEGO Ideas è un robot molto familiare a noi nerd. Si tratta infatti di LEGO SPOT, il cane robotico realizzato dalla Boston Dynamics e realizzato dall’artista LEGO WalkCrawlRun.

Il robot realizzato in scala 1:4 con l’originale è dotato di servomotori che gli permettono di camminare come la versione reale, come dimostrato nel video seguente.

Ed oltre a poter andare avanti ed indietro è dotato di gambe “sterzanti” così da poter anche girare.

Come indicato dall’autore, questo tipo di progetti faranno sicuramente gola a chi di voi è interessato nell’apprendimento STEM / STEAM, trattato anche da LEGO stessa con la sua linea LEGO Education. Ne abbiamo parlato in live qui.

Ora però dobbiamo attendere la chiusura di questa Second Review 2021 che avverrà i primi di settembre e che vede già al suo interno nove progetti.

Negli ultimi tempi infatti abbiamo assistito ad un aumento vertiginoso dei progetti che raggiungono i 10000 voti su LEGO Ideas, come ad esempio la First Review 2021 con ben 57 progetti (tra cui la Fabbrica di Cioccolato di Jody e Roberto e l’A-Frame Cabin di Norton74). Quello che potrebbe accadere in questa e nelle future review, come già è successo con la Second Review 2020 con 35 progetti, è che LEGO scelga comunque un solo progetto, che, in una review con così tante proposte, è davvero poco secondo noi.

Ad ogni modo, come vedremo nei prossimi mesi però, potrebbe sempre giocarsi la carta del BrickLink Designer Program e riproporre i progetti scartati da LEGO Ideas in questa nuova forma che LEGO e BrickLink stanno ancora testando. Anche se, a onor del vero, essendo LEGO SPOT un progetto legato ad una particolare IP commerciale (SPOT infatti è in vendita per “soli” 75000 dollari), potrebbe essere scartato da entrambe le iniziative.

Resta comunque un progetto davvero interessante.