Si chiama Spot ed è un robot a quattro zampe sviluppato da Boston Dynamics e capace di muoversi in modo autonomo in diversi ambienti, anche i più difficili. Il robot è dotato di sensori molto avanzati e di tecnologie di navigazione efficienti e capaci di transitare e attraversare dei terreni anche molto difficili e di superare anche diversi ostacoli.

Spot ha riscosso un grandissimo successo e rappresenta al giorno d’oggi un grande progresso per il fatto che riesce a ben interpretare e interagire in qualsiasi ambiente esso si trovi. Scopriamo insieme le principali caratteristiche di Spot.

Spot, ecco il nuovo robot a quattro zampe dotato di intelligenza artificiale

Boston Dynamis presenta il nuovo robot a quattro zampe dotato di intelligenza artificiale e capace di adattarsi con facilità all’ambiente circostante. Riguardo le caratteristiche, possiamo dire con certezza che Spot è dotato di cinque telecamere stereo, che permettono di poter navigare in ambienti diversi.

Queste telecamere sono molto importanti perché vanno ad individuare dati di profondità che risultano necessari per poter elaborare le mappe 3D dell’ambiente, dando così modo al robot di poter evitare ostacoli quali carrelli elevatori, scale e tanto altro. Così come abbiamo anticipato, Spot è in grado di adattarsi e interagire in ambienti anche abbastanza complessi, come pavimenti abbastanza scivolosi e fare manovre in movimento. A parlare nei giorni scorsi è stato Michael McDonald, uno dei membri del team Spot che ha presentato il robot:

Attualmente, il modo in cui Spot comprende davvero il mondo è guardare e capire quale spazio attorno a sé è occupato. Quindi dice, sai, okay. C’è un muro qui. Quindi quello spazio è riempito. C’è un pavimento lì. Quello è spazio vuoto.

Il robot è così intelligente perché dotato di modelli di base di intelligenza artificiale, che gli fanno ben distinguere le superfici stabili da quelli che potenzialmente potrebbero essere pericolosi.