LEGO A-Frame, l’opera di Norton74 è ora su LEGO Ideas

Andrea Lattanzio, in arte Norton74, nella giornata di ieri, ha ottenuto l’approvazione da LEGO per l’inserimento di uno dei suoi ultimi capolavori, il LEGO A-Frame cabin, sul portale LEGO Ideas in cerca ora di supporti che lo facciano arrivare ai tanto desiderati 10000 voti per poi entrare in ballottaggio.

Il progetto risale ad ottobre 2020 e raffigura una particolare casa immersa nella natura a forma di gigantesca “A”, A-frame appunto, cornice a forma di A. La costruzione è realizzata con una tecnica ormai nota e ben padroneggiata da Andrea che la replica in tutte le sue opere oltre ad un sapiente uso dell’NPU ovvero la New Part Usage che definisce un modo non convenzionale per l’utilizzo dei pezzi pensati per altro.

Ad esempio è ben visibile in braccio di una maxi figure di Hulk, utilizzato in primo piano come un masso oppure l’uso di una certa quantità di martelli di Thor, incastrati orizzontalmente, per dare l’idea del muretto a secco nelle fondamenta della casa.

Lasciamo a voi il divertimento nel trovare tutte le altre.

Da ieri quest’opera, dopo la classica valutazione che fa LEGO prima di approvare ogni progetto, è attiva su LEGO Ideas ed è possibile votarla.

Oltre a questa versione estiva o autunnale, Andrea come sempre, ha realizzato anche la versione invernale ricoperta di soffice neve, altrettanto bella come l’originale.

Se volete saperne di più sulle tecniche usate da Andrea per le sue opere e per prendere ispirazione, lo abbiamo intervistato per voi durante UltraPop Festival tenutosi la scorsa settimana. Qui di seguito trovate la replica dello specifico panel in cui Norton74 ha svelato a tutti come realizza questi splendidi capolavori.