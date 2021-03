BrickLink Designer Program: i progetti LEGO Ideas scartati in vendita tramite il crowfunding

Annunciato ufficialmente da LEGO il BrickLink Designer Program, il programma per trasformare in set ufficiali i progetti LEGO Ideas scartati.

LEGO ha annunciato i dettagli del BrickLink Designer Program, ovvero il successore dell’AFOL Designer Program (ADP) del 2018-2019, grazie al quale avremo la possibilità di supportare i progetti LEGO Ideas scartati, votandoli e preordinandoli come già fatto nell’ADP o come siamo abituati a fare su Kickstarter e, se questi raggiungono la soglia prefissata, vederli poi trasformati in set reali.

A differenza dell’ADP, LEGO con questo nuovo programma, ha contattato i designer dei progetti passati su LEGO Ideas, che avevano raggiunto i 10000 voti ma che poi erano stati scartati e li ha coinvolti in questo nuovo programma per poter riutilizzare i loro progetti, riproponendoli in questo nuovo formato di vendita. Inoltre solo i primi 13 progetti che raggiungeranno l’obiettivo prestabilito da LEGO, in fase di crowfunding, diventeranno set ufficiali del programma per il 2021.

C’è però un’interessante notivtà rispetto all’ADP. I restanti progetti, che non rientrano nei primi 13, ed i progetti in crowfunding che non raggiungeranno l’obiettivo di prevendita non saranno lasciati cadere nel “dimenticatoio”. LEGO e BrickLink metteranno in vendita le istruzioni digitali in modo che possiate comunque costruirli tramite i vostri mattoncini o acquistando i mancanti tramite BrickLink (o il canale che preferite).

Le fasi per il 2021 del BrickLink Designer Program saranno tre:

Pre-produzione: parte oggi e terminerà il 31 maggio Crowfunding: dal 1° giugno al 10 agosto Produzione: settembre 2021

Le fasi sono le stesse viste nell’ADP con la differenza che i progetti da pre-ordinare tramite crowfunding sono già stati scelti fa quelli scartati su LEGO Ideas e non è stata prevista, quindi, una fase di caricamento progetti.

Riguardo a questa prima fase di pre-produzione, anch’essa si suddividerà in tre step:

Digital modeling: il designer dovrà convertire il progetto in digitale su Stud.io apportando le modifiche richieste dagli standard LEGO definiti per queste opere, utilizzando un numero limitato di colori e pezzi e facendo rientrare l’opera entro i 4000 pezzi

su Stud.io apportando le modifiche richieste dagli standard LEGO definiti per queste opere, utilizzando un numero limitato di colori e pezzi e facendo rientrare l’opera entro i 4000 pezzi Test building: il progetto viene testato per verificare che i parametri del primo punto siano soddisfatti

per verificare che i parametri del primo punto siano soddisfatti Production ready: il progetto è pronto per la fase successiva di crowfunding ed eventuale produzione

Di seguito trovate il comunicato stampa ufficiale LEGO in cui vengono esplicitati tutti i dettagli del BrickLink Designer Program.

Siamo oggi entusiasti nel condividere i prossimi passi legati alla collaborazione fra LEGO Ideas e BrickLink attraverso il Bricklink Designer Program: 2021 Invitational.

Come comunicato in dicembre 2020, abbiamo pianificato di invitare una selezione di membri di LEGO Ideas appartenenti al Club 10K e le loro proposte, per partecipare al programma pilota, con lo scopo di realizzare altri fantastici design.

Il risultato è stato che 27 membri hanno accettato di partecipare con 31 dei loro progetti appartenenti al Club 10K. Siamo entusiasti della risposta che abbiamo ricevuto dai membri invitati con quasi il 100% dei membri invitati che hanno deciso di accettare il nostro invito.

I designer sono già molto impegnati al lavoro sui loro progetti nella fase di “pre-produzione”. In questa fase, i progettisti devono rielaborare i loro progetti per soddisfare alcuni requisiti del programma, come dover costruire le loro creazioni digitalmente in BrickLink Studio utilizzando una particolare tavolozza di mattoncini e colori LEGO, ridimensionando i loro progetti per adattarli e farli restare fra i 400 – 4000 pezzi.

Stephan Niks, creatore del progetto Anatomini ha dichiarato: “This is very cool: I am in control of designing the final product”

La fase di pre-produzione, che termina il 31 maggio comprenderà anche la fase di test. I progetti proposti dovranno superare la fase di pre-produzione e la scadenza affinché possano essere ammessi alla fase di crowdfunding.

Sulla pagina del progetto, puoi trovare la cronologia generale delle fasi del programma e un elenco di FAQ approfondite che, si spera, possa aiutarti a dare le risposte alle tue domande. Il team di BrickLink sarà a disposizione per rispondere alle tue domande.

FAQ

PERCHÉ TANTI ALTRI CREATORI 10K NON SONO STATI INVITATI A PARTECIPARE ALL’INVITATIONAL BDP 2021?

Considerando il numero massimo di set che possiamo produrre, sono stati selezionati solo 32 progetti tra tutti i progetti LEGO Ideas non realizzati. Nessun modello basato su IP è invitato al programma in quanto non può essere prodotto tramite questo programma.

COSA SUCCEDERÀ AI DESIGN CHE NON SODDISFANO I CRITERI DEL PROGRAMMA DURANTE LA FASE DI PRE-PRODUZIONE?

I designer di tutti i progetti partecipanti devono rivedere il loro progetto originale per soddisfare i requisiti del programma e superare il test di costruzione prima del 31 maggio. Solo i progetti che soddisfano i requisiti di produzione saranno elencati per il crowdfunding.

QUANTI DESIGN DIVENTERANNO SET BRANDIZZATI “BRICKLINK DESIGNER PROGRAM”?

Solo i primi 13 progetti che raggiungeranno l’obiettivo di crowdfunding diventeranno i set del BrickLink Designer Program.

COSA SUCCEDERÀ AI DISEGNI CHE NON RAGGIUNGONO L’OBIETTIVO DEL CROWDFUNDING O NON SONO TRA I PRIMI 13 PIÙ A RAGGIUNGERE IL LORO OBIETTIVO?

I restanti progetti in fase di crowdfunding che non diventeranno set BrickLink Designer Program saranno venduti solo come istruzioni digitali, in modo che tu possa ancora avere l’opportunità di costruirli con i tuoi mattoncini.

QUAL’È LA RICOMPENSA DEGLI PROGETTISTI PER LA VENDITA DELLE LORO IDEE?

I designer originali dei progetti riceveranno una royalty del 10% per i set del BrickLink Designer Program, mentre i designer per i quali verranno messe in vendita le istruzioni digitali riceveranno una royalty del 75%.

QUANDO POTRO’ PREORDINARE I SET?

I set BrickLink Designer Program saranno prodotti a partire da settembre 2021 e miriamo a spedire il primo lotto a novembre. Potremo condividere un programma di spedizione più realistico quando inizierà il processo di produzione.

MODIFICHERETE IL DESIGN ORIGINALE VISTO SU LEGO IDEAS DURANTE LA PRODUZIONE?

Nel programma BrickLink Designer, non intendiamo modificare i design originali amati dai fan, ma possono esserci modifiche inevitabili dovute ai requisiti di produzione, come la disponibilità delle parti e problemi di stabilità. Tutte le revisioni del progetto verranno eseguite dal progettista originale e la cronologia delle revisioni verrà condivisa nella pagina di dettaglio del progetto.