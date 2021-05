Golden Globe Awards: la Hollywood Foreign Press Association risponde ad NBC

La risposta della Hollywood Foreign Press Association al network NBC in seguito alla decisione di non trasmettere l'edizione 2022 dei Golden Globe Awards.

Solo poche ore fa vi avevamo riportato la notizia che della decisione del network americano NBC di non trasmettere la serata di premiazione 2022 dei Golden Globe Awards, che recentemente sono finiti nell’occhio del ciclone per la mancanza di diversità tra i suoi membri e comportamenti non etici. Ora arriva la risposta della Hollywood Foreign Press Association:

Indipendentemente dalla data della prossima messa in onda dei Golden Globes, l’implementazione dei cambiamenti trasformazionali il più rapidamente e il più attentamente possibile rimane la massima priorità per la nostra organizzazione. Invitiamo i nostri partner del settore al tavolo per lavorare insieme con noi alla sistematica riforma che è attesa da tempo, sia nella nostra organizzazione che all’interno del settore in generale.

Inoltre nella dichiarazione rilasciata da HFPA vi è una lista di provvedimenti già approvati, come l’aggiunta entro agosto 2021 di almeno 20 nuovi membri o l’eliminazione della moratoria di voto per un anno consentendo ai nuovi membri di poter votare da subito, la riformulazione dello statuto, approvare un nuovo codice di condotta e stabilire una linea diretta per la segnalazione di violazioni. Verranno inoltre varate nuove regole riguardanti regali, viaggi, conflitti di interesse e conferenze stampa, inoltre ci saranno le elezioni del nuovo funzionario e del consiglio di amministrazione in base allo statuto modificato e riformulato.

Questi sono solo alcuni dei molti punti presenti nella dichiarazione, che presenta un calendario preciso dei provvedimenti e delle migliorie che HFPA ha intenzione di apportare entro agosto. Potete leggere il comunicato per intero sul sito ufficiale.

Vi ricordiamo inoltre che recentemente Scarlett Johansson si è scagliata contro i Golden Globe Awards e HFPA accusandoli di sessismo, mentre Tom Cruise ha restituito i suoi Golden Globe in segno di protesta per la mancanza di diversità.