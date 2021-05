Scarlett Johansson contro i Golden Globes, è un’organizzazione sessista

Scarlett Johansson invita il cinema ha non avere rapporti con la HFPA, che ha accusato di sessismo, finché non ci sarà una riforma sostanziale.

Scarlett Johansson si scaglia contro la Hollywood Foreign Press Association e invita l’industria del cinema a fare un passo indietro e a tagliare i rapporti con l’associazione che assegna i Golden Globe finché non verranno messe in atto sostanziali riforme. L’attrice di Black Widow in una recente dichiarazione rilasciata a Variety ha rivelato di essersi allontanata dalle conferenze stampa dell’HFPA a causa di «domande e osservazioni sessiste».

Di seguito le sue parole:

Come attrice che promuove i film, ci si apsetta di prendere parte alla stagione dei premi partecipando a conferenze stampa e spettacoli di premiazione. Nel passato, questo ha spesso significato affrontare domande e osservazioni sessiste da parte di alcuni membri della HFPA che rasentavano le molestie sessuali. Questa è l’esatta ragione per cui il, per molti anni, ho rifiutato di partecipare alle loro conferenze. HFPA è un’organizzazione che è stata legittimata da persone come Harvey Weinstein per accumulare slancio per il riconoscimento dell’Academy e l’intera industria ha seguito l’esempio. A meno che non sia necessaria una profonda riforma dell’organizzazione, credo che sia giunto il tempo di fare un passo indietro da HFPA e di concentrarci sull’importanza e la forza dell’unità all’interno dei nostri sindacati e del settore nel suo complesso.

La dichiarazione della Johansson è solo l’ultima giunta a stretto giro da parte di altri colleghi, come Mark Ruffallo, o di servizi streaming come Netflix che ha chiuso i rapporti con l’associazione, e Amazon Prime Video che ha sospeso i rapporti in attesa di un significativo cambiamento.