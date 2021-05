Golden Globe Awards: la NBC non li trasmetterà nel 2022

La NBC non manderà in onda i Golden Globe Awards il prossimo anno. La decisione è stata presa dopo mesi di critiche indirizzate alla Hollywood Foreign Press Association per mancanza di diversità tra i suoi membri, oltre che per errori etici.

Lunedì NBCUniversal ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Continuiamo a credere che l’HFPA sia impegnata in una riforma significativa. Tuttavia, un cambiamento di questa portata richiede tempo e lavoro e riteniamo fortemente che l’HFPA abbia bisogno di tempo per farlo bene. Pertanto, la NBC non trasmetterà i Golden Globe del 2022. Supponendo che l’organizzazione esegua il suo piano, speriamo di essere in grado di mandarli in onda a gennaio del 2023.

La decisione è arrivata nonostante l’HFPA abbia annunciato una serie di potenziali riforme che sono state ritenute solo “banalità da vetrina” da Time’s Up e hanno spinto tre studi di alto profilo a prendere le distanze dall’organizzazione.

Netflix, che quest’anno ha dominato i Globes, ha annunciato che avrebbe interrotto qualsiasi attività con l’HFPA fino a quando non saranno apportate modifiche più significative. Successivamente anche Amazon ha annunciato che avrebbe interrotto i rapporti con l’HFPA fino a quando non fossero state apportate ulteriori modifiche.

L’HFPA è stato criticato da quando è stato rivelato in un articolo del Los Angeles Times che la sua organizzazione non aveva giornalisti di colore tra i suoi 87 membri. Time’s Up allora ha lanciato una campagna per fare pressione sull’organizzazione.

La NBC inizialmente aveva approvato il piano dell’HFPA, insieme al produttore Dick Clark Productions. Ma la critica di Time’s Up ha cambiato le carte in tavola. Non solo gli studi hanno aderito alla protesta ma anche degli attori si sono schierati in prima linea, tra cui Tom Cruise che ha restituito i suoi Golden Globe.

