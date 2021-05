Golden Globes: anche Amazon Studios chiude con l’HFPA

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di Netflix e del motivo per cui il servizio di streaming ha deciso di chiudere i rapporti con l’Hollywood Foreign Press Association. Ora anche Amazon Studios si è aggiunta alla lunga lista di società che non vogliono più lavorare con l’organizzazione che si occupa dei Golden Globes, almeno fino a quando l’HFPA non rinnoverà in modo significativo le sue iniziative di diversità e inclusione. La stessa condizione imposta da Netflix, insomma.

Uno dei problemi riguarda il fatto che tra i membri della commissione dell’Hollywood Foreign Press Association nessuna persona è di origine afroamericana. L’associazione, però, aveva annunciato l’intenzione dei membri di diventare più inclusivi e di promuovere la diversità, dichiarando di aver “votato in modo schiacciante per adottare un piano di riforma radicale dell’Associazione”. Tutto ciò non è stato sufficiente al fine di mantenere i rapporti, né per Netflix né per Amazon Studios, il cui portavoce ha riferito:

Non lavoriamo con l’HFPA da quando questi problemi sono stati sollevati per la prima volta e, come il resto del settore, stiamo aspettando una risoluzione sincera e significativa prima di andare avanti.

Ricordiamo che solo un paio di giorni fa, in merito alla questione, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos, aveva affermato:

Il voto di oggi è un primo passo importante. Tuttavia non crediamo che queste nuove politiche proposte, in particolare riguardo alle dimensioni e alla velocità della crescita dei membri, riuscirebbero ad affrontare le sfide sistemiche della diversità e dell’inclusione dell’HFPA o la mancanza di standard chiari che i membri dovrebbero seguire. Quindi abbiamo deciso di interrompere qualsiasi attività con l’organizzazione, almeno fino a quando non verranno apportate modifiche più significative. Sappiamo che molti membri dell’associazione sono ben intenzionati e vogliono un vero cambiamento.

Nel frattempo, anche Scarlett Johansson si è schierata contro l’Hollywood Foreign Press Association, in quanto la considera un’organizzazione sessista.

