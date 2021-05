LEGO Bird of Paradise, in arrivo il nuovo set della linea LEGO Botanical

Assieme alla presentazione del nuovo set LEGO Architecture dedicato al Taj Mahal, The Brothers Brick ha mostrato le prime immagini del set 10289 LEGO Bird of Paradise dedicato alla nuova linea, sempre 18+, nata per gli amanti delle piante, LEGO Botanical.

Anche in questo caso non c’è nessun annuncio ufficiale LEGO ma solo le foto ed i dati condivisi da Brothers Brick in quanto hanno ricevuto la scatola per la review del set.

Il fiore sarà composto da 1173 pezzi, avrà un costo di 99 dollari (ancora nessun dettaglio sul prezzo in Euro) e sarà disponibile dal 1° giugno per l’Europa e dal 1° agosto per gli Stati Uniti e si andrà ad affiancare agli altri quattro set della linea ovvero: