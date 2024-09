Una misteriosa fondazione vuole riportare Flappy Bird sui telefoni di tutto il mondo, ma il creatore originale non ne sa nulla. Ora spunta un legame opaco con Solana, una blockchain usata soprattutto per gli NFT.

Il creatore originale di Flappy Bird, Dong Nguyen, ha rotto il suo silenzio sui social media, che durava dal 2017, per esprimere la sua disapprovazione riguardo a un misterioso ritorno del suo celebre gioco. Nguyen ha pubblicato un commento conciso, affermando di non essere coinvolto nella rinascita di Flappy Bird, di non aver venduto nulla e di non supportare le criptovalute. Questa presa di posizione è stata una risposta indiretta alle recenti indiscrezioni che collegano il ritorno di Flappy Bird al mondo delle criptovalute e degli NFT, che Nguyen sembra non approvare.

Flappy Bird 2.0: cosa c’entra Solana?

Nonostante i materiali promozionali attuali non menzionino esplicitamente il legame con le criptovalute, alcune indagini su pagine nascoste del sito web della Flappy Bird Foundation rivelano riferimenti a Flappy Bird in relazione a Solana, una blockchain popolare nel mondo del Web 3.0 – nonché una delle più utilizzate nell’ambito degli NFT.

In assenza di comunicazioni ufficiali, in realtà non sappiamo se il revival del popolare gioco mobile offrirà effettivamente micro-transazioni con criptovalute, o se si tratta di un progetto abbandonato che non verrà inserito all’interno della versione finale del nuovo Flappy Bird.

Le dispute sulla proprietà del marchio Flappy Bird

Dietro a questa rinascita di Flappy Bird sembra esserci un complesso intrigo legale. Dopo la rimozione del gioco originale nel 2014, il marchio Flappy Bird è passato di mano, con Gametech Holdings LLC che ha acquisito i diritti sul nome. Dong Nguyen aveva inizialmente richiesto la registrazione del marchio nel 2014, ma dopo anni di inattività e una disputa legale, sembra che abbia perso interesse nel difenderlo, portando Gametech a ottenere il controllo del marchio.

La Flappy Bird Foundation, oltre a detenere i diritti del gioco originale, ha acquisito anche quelli di Piou Piou vs. Cactus, il gioco che ha ispirato Flappy Bird. Il creatore di Piou Piou, conosciuto come Kek, ha dichiarato che è entusiasta di vedere il suo progetto tornare sotto una nuova luce, lavorando con un team di fan appassionati per riportare Flappy Bird sul mercato.