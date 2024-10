Nel nuovo film di HBO “Money Electric: The Bitcoin Mystery“, il regista Cullen Hoback esplora la storia della più grande criptovaluta al mondo, Bitcoin, giungendo alla conclusione che il creatore anonimo del Bitcoin sia Peter Todd, uno dei primi sviluppatori della comunità.

Dal diretto interessato è tuttavia arrivata una sonora smentita. Peter Todd ha negato di essere Satoshi Nakamoto nel documentario stesso e lo ha rifatto di nuovo parlando con il magazine The Register:

Le prove che il regista usa per sostenere che io sia Satoshi sono dello stesso tipo di coincidenze e pensiero circostanziale che alimentano le teorie del complotto come QAnon . Ironico, considerando che il precedente grande progetto di Hoback era un documentario su QAnon . Non ha nemmeno cercato di smentire le sue teorie.

Solo una trovata di marketing? Hoback non ne ha dubbi:

Credo che [Hoback] abbia incluso la teoria su Satoshi solo come espediente di marketing: stava realmente realizzando un documentario su Bitcoin e aveva bisogno di un gancio per attirare l’attenzione dei media. Ha scelto me come bersaglio principalmente perché ero un candidato improbabile, il che ha contribuito a generare ancora più attenzione. Non credo che avesse alcun interesse nel trovare la verità reale.