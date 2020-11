LEGO Botanical Collection: il bonsai ed il mazzo di fiori nella nuova linea 18+

Il rivenditore polacco Bonito ci mostra le prime immagini dei nuovi set LEGO Botanical Collection, la nuova linea 18+ dedicata agli appassionati di giardinaggio.

Arriva da LEGO la nuova linea denominata Botanical Collection, marchiata 18+ quindi per adulti, dedicata agli amanti delle piante ed i cui primi due set sono il 10280 Flower Bouquet ed il 10281 Bonsai.

Il bouquet fiorito (765 pezzi) è composto da 12 steli di cui 10 fioriti. In questo caso però non c’è alcun espositore quindi dovrete dotarvi di un vado in cui mettere i fuori (o ricrearvelo in LEGO anch’esso, per restare in tema).

Il bonsai (878 pezzi) è composto dal classico vaso rettangolare poggiato su un espositore da tavolo in legno (riprodotto in LEGO ovviamente) e sul retro della scatola vediamo la possibilità di utilizzare due differenti tipologie di foglie fra la versione classica verde o quella rosa con i rami in fiore.

Riguardo alla data di messa in vendita sul sito polacco viene indicato solo il 2021 mentre riguardo al prezzo, convertito in Euro, sono circa 42 Eur ognuno che , in base a quanto indicato da Zusammengebaut, dovrebbero diventare 49,99 Eur.