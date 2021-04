Fast and Furious 9: John Cena sarà il miglior villain di sempre

John Cena sarà protagonista di Fast and Furious 9, ed in conferenza stampa ha descritto il suo ruolo nel film.

John Cena sarà uno dei grandi protagonisti di Fast and Furious 9, il nuovo capitolo della saga cinematografica che vedrà il ritorno di Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto, e non solo. Durante una conferenza stampa Cena ha descritto il suo character come il “miglior villain di sempre della saga” di Fast and Furious.

Ecco le parole dell’attore:

Non mi sono lasciato sfuggire questa possibilità. Ho raccolto le opportunità che offre questa famiglia che ha costruito un vero e proprio fenomeno blockbuster. Sono stato invitato a far parte di questo nono film per condividere il cognome Toretto e per diventare il più grande avversario di sempre di Dom.

Cena ha parlato anche della grande opportunità offertagli di instaurare un rapporto di amicizia con Vin Diesel, che gli ha dato la possibilità di scommettere su di lui per questo Fast and Furious 9.

In Fast and Furious 9 ci sarà alla regia Justin Lin, che torna a dirigere un film della saga dopo aver diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo, e vedrà il ritorno di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang. Insieme a loro tornano i premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron, tra le new entry la cantante Cardi B, il re del reggaeton Ozuna e John Cena.