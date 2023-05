Fast X: Vin Diesel afferma che si arriverà fino a 12 capitoli di Fast and Furious

Fast and Furious è un franchise che va avanti ormai da ventidue anni e, a parte spin-off e operazioni collaterali, siamo giunti al decimo capitolo, Fast X, che dovrebbe essere il preludio al gran finale, l’undicesimo. Eppure, sembra che ci sia nell’aria la possibilità che la saga si chiuda, invece, col dodicesimo capitolo. Ad annunciarlo, a sorpresa, è il deus ex machina della serie, Vin Diesel, sul red carpet romano della première mondiale del film, tenutasi stasera. Nel video che vi riportiamo in calce c’è l’intera sfilata di star e relative interviste, ma sul finale troviamo Michelle Rodriguez, a cui presto si unisce anche Diesel, che alla domanda “Roma non è stata costruita in un giorno, e neanche questo franchise. Come ti senti arrivato a questo punto? L’hai costruito tu.” risponde con spirito di condivisione e riconoscenza per il team e il cast “L’abbiamo costruito noi. Con amore, integrità e un sacco di gran lavoro“.

Due minuti dopo che è scoccata la prima ora arriva poi la domanda sul futuro del franchise. Cosa ne sarà di Toretto una volta concluso il ciclo previsto di undici film? La risposta è sorprendente:

Non vogliamo tirare troppo la corda. Però vi dirò questo. Quando stavamo preparando questo film, lo Studio mi ha chiesto se potevamo dividerlo in due. E dopo che lo Studio ha visto questa prima parte ha chiesto “potreste rendere Fast X – inteso come finale – una trilogia?”.

Affermazione a cui si aggiunge l’intervento di Rodriguez: “Ci sono tre atti in ogni storia!“, ma alla domanda diretta sulla conferma del dodicesimo episodio i due, scherzando, si sono defilati: “Guarda, mi metti nei guai, ciao!“.

Nessuno conferma, attualmente, da parte della produzione della pellicola né di Universal Pictures in generale, ma di certo è un’affermazione importante, condivisa tra l’altro anche con Michelle Rodriguez, che se non ha preso la palla al balzo semplicemente per stare al gioco vuol dire che effettivamente la cosa è stata già discussa ed è molto probabile. Staremo a vedere: chiaramente dipenderà dagli incassi di Fast X se si vorrà chiudere con l’11 o portare avanti la storia con un altro capitolo ancora.

