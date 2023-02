Fast X: il primo teaser del nuovo film di Fast and Furious

Durante la nottata è stato diffuso il primo teaser di Fast X, che mostra e presenta tutti i personaggi più importanti che compariranno nel lungometraggio. Il filmato serviva a lanciare la vendita dei biglietti del penultimo capitolo di Fast and Furious.

Ecco il teaser, tra i personaggi rivelati c’è anche il villain di Jason Momoa.

When everything’s on the line, family rides together. Get #FASTX tickets now: https://t.co/bNomRcmhTo pic.twitter.com/Hzk1jv1nXI

— The Fast Saga (@TheFastSaga) February 10, 2023