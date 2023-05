Fast X: da oggi al cinema il nuovo capitolo della saga di Fast and Furious

Da oggi, 18 maggio, arriva nelle sale cinematografiche Fast X, il nuovo capitolo della saga con Vin Diesel protagonista, Fast and Furious.

Ecco il trailer del film.

Alla regia del lungometraggio è stato chiamato Louis Leterrier, mentre non mancano gli interpreti del cast storico composto da Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con Helen Mirren e Charlize Theron.

E ci saranno anche dei nuovi interpreti, tra cui Brie Larson nel ruolo di Tess, che sarà una rappresentante disonesta dell’Agenzia; Alan Ritchson (Reacher) sarà Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom come il suo predecessore, Mr. Nobody; Daniela Melchior sarà una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e Rita Moreno farà Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.

Grande protagonista sarà anche Jason Momoa, che vestirà i panni del villain. Ecco come l’attore ha descritto il suo character: