John Cena… a cena da Rovazzi in occasione del lancio di Fast X

Fabio Rovazzi è sempre sul pezzo: dopo aver “rubato” la Ecto-1 di Ghostbusters Legacy e aver fatto aperitivo vista Colosseo con Tom Holland ha colto l’occasione della presenza del cast di Fast X a Roma per invitare John Cena… a cena! Il cantante e Youtuber non si è fatto ripetere due volte il suggerimento dell’amico Maccio Capatonda, che ha suggerito questo bizzarro rendez-vous per l’incontro con l’ex wrestler e attore. Un’altra delle sue folli interviste, documentate nel video che trovate in calce: il risultato è una divertente intervista in cui Rovazzi e Cena parlano di carriera, futuro, social media, automobili… e ovviamente dell’attesissimo Fast X. Il video è stato realizzato in collaborazione con Sky, che in occasione dell’uscita di Fast X, nei cinema dal 18 maggio, ha inserito tutti i titoli della saga di Fast and Furious a noleggio su Sky Primafila, solo per pochi giorni a un prezzo speciale.

In Fast X, Dom Toretto e la sua famiglia si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato, una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato. Dante, figlio del Reyes di Fast Five, ha passato gli ultimi dodici anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di appena otto anni è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Con la regia di Louis Leterrier e distribuito da Universal Pictures International Italy e , Fast X è interpretato ancora una volta da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con i premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Il cast storico si arricchisce poi di nuovi ingressi d’eccezione, tra cui quello del premio dell’Oscar Brie Larson, di Alan Ritchson, Daniela Melchior e della leggendaria vincitrice dell’Oscar, Rita Moreno.

