Gal Gadot ha rivelato di aver preso ispirazione da Lady Diana per interpretare il personaggio Wonder Woman. Ecco cosa ha detto l'attrice.

Gal Gadot ha rivelato di essersi ispirata a Lady Diana Spencer, principessa del Galles, per interpretare il suo personaggio, Wonder Woman. Secondo Vanity Fair, Gal Gadot ha preso l’ispirazione per il suo personaggio, mentre stava guardando un documentario sulla vita di Lady Diana:

La compassione e la cura della principessa per le altre persone mi hanno fatto capire che è il tipo di Wonder Woman che volevo essere nei film.

La storia di Lady Diana è stata ripresa in più pellicole e progetti televisivi nel corso degli anni, come The Crown 4, la cui principessa è interpretata da Emma Corrin, che ha vinto un Golden Globe per il ruolo ed è l’attuale favorita per la migliore attrice agli Emmy 2021. La storia raccontata nella serie, che proseguirà anche nella quinta stagione con Elizabeth Debicki nel ruolo della principessa del popolo, ha visto una nuova generazione di fan prendere le difese del personaggio contro il principe Carlo e Camilla Parker Bowles.

Gal Gadot quindi si è lasciata condizionare emotivamente e in positivo dall’immagine di Lady Diana per dare vita a Wonder Woman e lo abbiamo visto anche nella Justice League di Zack Snyder, perché il suo personaggio ha in sé un forte senso di giustizia e una chiara compassione verso gli umani. Resta da capire cosa potrebbe succedere in Wonder Woman 3, perché la storia sarà ambientata ai giorni nostri e, magari, vedere una Diana Prince ancora più agguerrita potrebbe giovare e segnare un punto di svolta per l’amazzone.

