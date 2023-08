Wonder Woman: James Gunn definisce il fumetto che ispirerà la serie TV come “una delle migliori produzioni DC degli ultimi anni”

James Gunn ha parlato del fumetto che dovrebbe fare da ispirazione per la nuova serie TV su Wonder Woman.

James Gunn qualche giorno fa ha tirato fuori l’ispirazione originale del personaggio del Joker, ed oggi ha fatto riferimento al fumetto che farà da ispirazione alla serie TV su Wonder Woman: stiamo parlando di Wonder Woman Historia: Le Amazzoni, che sarà da riferimento per Paradise Lost.

Ecco cosa ha detto James Gunn:

Historia è un’opera mozzafiato di arte sequenziale e una delle cose migliori uscite a fumetti da parte della DC negli ultimi anni. Grazie a Kelly Sue Deconnick, Phil Jimmenez, Gene Ha, e Nicola Scott per questa incredibile esperienza.

La storia al centro di Wonder Woman Historia: Le Amazzoni racconta eventi che partono da migliaia di anni fa, quando Hera e le dee dell’Olimpo diedero vita a una società mai vista prima. Ma il destino delle Amazzoni cambiò per sempre con l’arrivo di Ippolita, che scatenò una guerra nei cieli, con la Terra che trovò la sua guardiana. Il fumetto ripercorre le origini del mito, fino ad arrivare all’incontro tra Wonder Woman e Steve Trevor.

In Italia il fumetto è arrivato lo scorso giugno, ed è disponibile sul sito di Panini Comics.