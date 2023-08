Joker: James Gunn mostra l’ispirazione del personaggio alimentando le fantasie dei fan

Gli appassionati di fumetti sapranno che il Joker è un personaggio ispirato ad un film muto del 1928, dal titolo L’Uomo che Ride. Ma, per coloro che non lo sapessero, ci ha pensato James Gunn ad offrire questa pillola fumettistica, che alcuni hanno interpretato come messaggio nascosto.

Ecco il post di James Gunn.

Conrad Veidt in Paul Leni’s “The Man Who Laughs” (1928), based on Victor Hugo’s novel. The film was a silent romantic melodrama – Veidt’s character was the hero; the smile was carved into his face as a boy by a Comprachico (a fictional group of people who reshaped the physical… pic.twitter.com/uc58cOO3nq — James Gunn (@JamesGunn) August 12, 2023

A interpretare L’Uomo che Ride nel film del 1928 c’era Conrad Veidt. Si tratta di un lungometraggio drammatico basato su un romanzo di Victor Hugo. Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson hanno utilizzato il look di Veidt in L’Uomo che Ride per tirare fuori l’iconico Joker.

Tra le speculazioni che sono spuntate sul web dopo che James Gunn ha fatto questo tweet, c’è chi ha detto che il messaggio potrebbe alludere ad un presenza del Joker in Batman: The Brave and the Bold.

Ricordiamo che in questo lungometraggio vedremo Batman alle prese con Damian Wayne, il figlio che il cavaliere oscuro ha avuto da Talia al Ghul, e che è divenuto il nuovo Robin.