Wonder Woman 3: il film con Gal Gadot non è in sviluppo

Nonostante Gal Gadot abbia fatto delle dichiarazioni chiare sul fatto che Wonder Woman 3 possa essere sviluppato, con il benestare di James Gunn e Peter Safran, un report di Variety smentisce questa possibilità.

Secondo delle fonti che sono state contattate dal sito americano, non c’è nessuna intenzione presso i DC Studios di portare avanti il progetto su Wonder Woman 3.

Attualmente Peter Safran e James Gunn avrebbero in mente di realizzare la serie TV sulle Amazzoni, dal titolo Paradise Lost. Ma non ci sarebbero altre idee in mente a tema Wonder Woman. Quella su Paradise Lost sarà, tra l’altro, una serie prequel, e potrebbe non vedere inclusa la stessa Gal Gadot.

Variety ha riportato anche le parole di Gal Gadot pronunciate a Flaunt Magazine, con l’attrice che avrebbe parlato di un meeting svoltosi tra lei, James Gunn e Peter Safran in cui si sarebbe discusso anche di Wonder Woman 3.

All’inizio della gestione dei DC Studios da parte dei nuovi CEO si erano create polemiche riguardo al progetto sull’Amazzone, che hanno riguardato la regista Patty Jenkins.