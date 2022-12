Wonder Woman: Patty Jenkins smentisce le voci, non vuole lasciare la DC

Dopo che sono state diffuse diverse notizie riguardo a Wonder Woman 3 ed alla sua cancellazione, si è fatta sentire direttamente la regista Patty Jenkins, che ha parlato del progetto ed ha smentito i rumor sul suo abbandono alla DC. La regista ha pubblicato una lunga lettere su Twitter, di cui vi riportiamo il testo per intero.

Ecco le sue parole:

Di solito non parlo della mia carriera, ma non consento a nessuno di fare illazioni. Ho lasciato il progetto su Rogue Squadron quando ho capito che i piani di produzione sarebbero stati piuttosto lunghi, e non volevo lasciare indietro Wonder Woman 3. Quando l’ho fatto la Lucasfilm mi ha chiesto di tornare a lavorare su Rogue Squadron dopo Wonder Woman, ed io ho accettato. Così abbiamo fatto un nuovo accordo. Ed infatti il progetto è ancora in sviluppo. E quando sono iniziati i rumor sulla cancellazione di Wonder Woman 3 sono partite le voci da clickbait in cui si parlava di un mio allontanamento. Voglio dire che è tutto falso. Non ho mai abbandonato, e continuo a considerare ogni proposta possibile. So che ora come ora non posso fare nulla per smuovere le cose, considerando che DC è in una fase di cambiamenti, e comprendo che debbano prendere delle decisioni difficili.

E poi ha proseguito:

Sono onorata per il lavoro che ho fatto fino ad ora su Wonder Woman, si tratta di un personaggio fantastico, e le auguro un grande futuro, con o senza di me. Lavorare al fianco dell’iconica Lynda Carter è stato fantastico, ed ho imparato tanto da lei. La mia squadra di lavoro è diventata una famiglia, ed ho lottato strenuamente per realizzare i migliori film possibili. E poi Gal, da dove devo iniziare? Lei è stata il più grande regalo di questo percorso. Un’amica, un’ispirazione, una sorella. Non saprei descrivere la sua magia. Lei è l’incarnazione di Wonder Woman ed una delle migliori persone di questo mondo. Lei è un dono per il mondo ed anche per me.

Alla fine la regista ha speso delle parole anche per i fan di Wonder Woman:

Grazie a tutti voi per il supporto. I fan di Wonder Woman non sono tra quelli che hanno maggiore visibilità e, perciò, voglio celebrarvi. Vi abbiamo pensato sempre durante la produzione dei film, siete persone grandiose che meritano di essere celebrate. Tenete alto lo spirito di Wonder Woman. Ogni volta che avete a che fare con le vostre lotte quotidiane chiedetevi cosa farebbe Wonder Woman. Mi auguro che i suoi valori di amore, giustizia e verità possano guidarvi, così come lei ha fatto con me.

Con queste parole Patty Jenkins ha aperto alla possibilità di restare a disposizione dei DC Studios, ma ha comunque dato un commiato a Wonder Woman, nel caso il progetto sul terzo capitolo possa non concretizzarsi. Che cosa ne sarà della supereroina?