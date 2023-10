Wonder Woman: a gennaio uscirà un fumetto sulla figlia Trinity

A gennaio la figlia di Wonder Woman, Trinity, avrà un fumetto dedicato. Si tratta di un albo one-shot di 48 pagine realizzato da Tom King, Daniel Sampere e Belén Ortega.

Ecco la cover dedicata al fumetto su Trinity.

Trinity, la figlia di Diana Prince/Wonder Woman è stata introdotta nell’universo di Wonder Woman all’inizio di questa estate. Trinity Special #1 è stato annunciato come un instant-cult. Wonder Woman aveva già avuto una figlia su Terra-2: si trattava di Hippolyta “Lyta” Trevor-Hall, che divenne la supereroina Fury.

Lo sceneggiatore Tom King ha dichiarato sulla creazione del personaggio:

Penso di aver rubato almeno la prima scintilla a Mitch Gerads, il brillante artista con cui ho la fortuna di lavorare su così tante cose. Mitch ha avuto la grande idea di realizzare una sorta di racconto per tutte le età per dare seguito alla nostra serie Mister Miracle, in cui Jon e Damian avrebbero fatto da babysitter a Scott e al figlio di Barda, Jack. Questo mi ha fatto pensare al figlio di Batman e al figlio di Superman come babysitter, e la persona di cui dovrebbero prendersi cura è la loro sorellina, la figlia di Wonder Woman.

Ed ha continuato:

Ho tre figli, due dei quali sono vicini di età, e poi uno che è di 5 anni più giovane di loro due, quindi io conosco molto bene questa dinamica e il suo potenziale per la commedia e il dramma. Super figli…e figlia. Era il tipo di cosa che avrei voluto leggere con loro a qualsiasi età.

Il fumetto one-shot su Trinity conterrà una serie di cover di Sampere, Ortega, Jorge Jimenez, Mitch Gerads ed Evan “Doc” Shaner.