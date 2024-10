Mark Zuckerberg ha fatto ancora una volta discutere: il fondatore di Facebook ha deciso di utilizzare l’intelligenza artificiale di Meta per illustrare il libro per bambini scritto dalla figlia.

Questo è il post del fondatore di Facebook in cui si vedono le illustrazioni che accompagnano The Mermaid Crystal.

Mark Zuckerberg ha dichiarato:

Mia figlia August ha scritto un libro, intitolato The Mermaid Crystal, e abbiamo utilizzato Meta AI per illustrarlo e creare questa presentazione. E sì, un seguito è già in lavorazione. Posso dire di essere un papà orgoglioso!