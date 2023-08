Barbie: Gal Gadot è lusingata dall’essere stata considerata per il ruolo di protagonista

Gal Gadot ha elogiato Margot Robbie, ed è lusingata per essere stata considerata come possibile Barbie.

Ora Barbie è divenuto un vero fenomeno cinematografico, ma c’è stato un momento in cui questo film era solo un’idea, ed in quel periodo Gal Gadot è stata considerata per il ruolo di protagonista. Di recente l’attrice si è espressa su questo what if.

Ecco cosa ha dichiarato Gal Gadot sull’essere stata considerata per il ruolo di protagonista in Barbie, e sull’aver ricevuto i complimenti di Margot Robbie, che avrebbe voluto lei per la parte:

Adoro Margot, è una di quelle donne con cui vorresti solo essere amica. È così divertente, calorosa, intelligente e ovviamente così talentuosa. Mi piacerebbe fare qualsiasi cosa con Margot e sono stato molto toccata [dai suoi commenti]. Mi ha riscaldato il cuore con tutto quello che ha detto su di me. Sono super eccitata per loro e sono così entusiasta per “Barbie”.

Come avreste visto Gal Gadot nel ruolo di Barbie al posto di Margot Robbie? Di certo il film non ha avuto bisogno dell’interprete di Wonder Woman per arrivare al successo, considerando che ha superato il miliardo d’incassi.