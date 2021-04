Pet Stars: il trailer della serie Netflix sugli animali influencer

Pet Stars è la nuova serie Netflix in arrivo a fine mese che mostrerà per la prima volta il mondo selvaggio e assurdo degli animali diventati influencer. La serie uscirà il 30 aprile su Netflix con i primi cinque episodi (della durata di 30 minuti ciascuno). Di seguito il primo trailer per vedere cosa ha in serbo questa serie:

La serie seguirà la società di gestione di talenti Pets on Q e i suoi due dipendenti principali, Melissa e Colleen. La coppia lavora con alcuni degli animali domestici più popolari sui social media, in pratica gestisce gli animali più carini e famosi di Hollywood.

Ecco come Netflix presenta la serie: La loro missione è incentrata sul rendere il mondo un posto migliore, un animale alla volta, e durante gli episodi, gli spettatori non solo possono vedere come gestiscono la loro attività, ma anche come lavorano con i salvataggi per mettere in sicurezza gli animali che hanno bisogno di una vita migliore.

Il trailer di Pet Stars mostra Melissa e Colleen che interagiscono con cani che fanno surf, lucertole che indossano occhiali da sole e buffi coniglietti. La serie reality mostrerà anche come Pets On Q incontra potenziali nuovi clienti e i loro padroni.

Viene anche mostrato al pubblico come funzionano le audizioni agli animali domestici su un palcoscenico di Hollywood per una pubblicità e gli eccentrici proprietari di questi animali. Naturalmente vengono mostrati anche i lati divertenti di questo lavoro poiché vengono mostrati gatti che scoreggiano, tartarughe che ruttano e lucertole che starnutiscono. Con la nuova serie Pet Stars in arrivo su Netflix, le vite segrete degli animali domestici e dei loro proprietari in cerca di fama non saranno poi più così segrete.