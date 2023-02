Apple finalmente punta sugli schermi OLED. Sugli iPad nel 2024 e sui MacBook Pro nel 2026

Si torna, ancora una volta, a parlare dell’arrivo degli schermi OLED sui MacBook. Sappiamo ormai da diverso tempo che Apple ci sta lavorando e nel corso degli ultimi mesi sono usciti diversi rumor e altrettante previsioni. Secondo un recente rapporto, Apple starebbe lavorando per introdurre gli schermi OLED, che sostituiranno i mini Led, a partire dalla generazione di iPad e MacBook Pro in uscita il prossimo anno. Insomma, non mancherebbe molto.

Secondo la testata coreana ET News, sarà Samsung a fornire i pannelli OLED. Apple ha richiesto una soluzione a due strati. Una soluzione ibrida, che dovrebbe garantire una longevità e un’affidabilità dei pannelli superiore. Lo ricordiamo: Apple ha temporeggiato fino ad adesso per introdurre la tecnologia OLED sui suoi dispositivi di dimensioni più grandi proprio per paura del problema del burn-in.

Un conto sono gli smartphone, che i clienti Apple tendono a cambiare ogni due o tre anni, altra cosa sono gli iPad e i laptop, che gli utenti tendono a mantenere per un numero di anni decisamente superiore, aumentando il rischio che i pixel possano bruciarsi. I pannelli OLED più moderni, ad ogni modo, tendono a presentare questo problema molto più raramente di quanto accadesse in passato.

Apple avrebbe già ordinato ai fornitori di realizzare due display OLED, rispettivamente da 10,86 e 12,9 pollici. Sono entrambi previsti per il 2024. Successivamente, a partire dal 2026, Apple riceverà anche dei display da 14 e 16 pollici, che sono ovviamente destinati ai MacBook Pro di prossima generazione.