Soy Georgina 2: trailer della nuova stagione della docuserie sulla celebre influencer

Sfilate sui red carpet, viaggi in jet, amore, famiglia, borse alla moda, piatti della cucina iberica… Georgina Rodriguez è pronta a tornare con tutto il suo complesso e lussuoso mondo nella seconda stagione di Soy Georgina, che debutterà il 24 marzo su Netflix: ecco il trailer, il poster e le foto.

Georgina Rodriguez, oltre ad essere la compagna di Cristiano Ronaldo, è anche la modella e influncer Argentina più nota: lavora con alcuni dei più importanti brand di moda a livello planetario. Ha iniziato il suo percorso trasferendosi in Spagna, per portare avanti il suo percorso di studi come ballerina: ma l’inizio della carriera come modella l’ha portata a Madrid e a incrociare il suo percorso con Ronaldo, di cui è diventata compagna nel 2017. Tra le comparsate nel nostro paese, ricordiamo che Rodriguez ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2020 in veste di co-presentatrice.

Questa la sinossi della nuova stagione:

Con oltre 28 milioni di follower sulla piattaforma Instagram, Georgina Rodríguez è al contempo modella, madre, influencer, donna d’affari, ballerina… nonché compagna del celebre calciatore Cristiano Ronaldo: e questo per citare solo alcuni dei suoi tanti ruoli. Soy Georgina è un ritratto a suo modo commovente e profondo della donna dietro alle copertine delle riviste, alle foto, alle storie e ai titoli di giornale a caratteri cubitali. Soy Georgina svelerà i lati della sua vita, da quelli pubblici e ben conosciuti agli aspetti più personali. Ci caleremo con lei nella sua vita quotidiana, nella maternità, nelle relazioni, nei viaggi e nelle feste… per conoscere la vera Georgina Rodríguez.

