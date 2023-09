Living for the Dead: il trailer della serie reality sugli acchiappafantasmi queer

Ecco i dettagli su Living for the Dead, la serie sugli acchiappafantasmi queer di Hulu prodotta da Kristen Stewart.

Kristen Stewart è la produttrice della serie reality dal titolo Living for the Dead, che farà parte della programmazione Huluween del periodo di ottobre. L’uscita è prevista per il 18 ottobre.

Ecco il trailer.

Si tratta di una reality serie di acchiappafantasmi in versione queer. Nel cast sono presenti Alex Le May, Juju Bae, Ken Boggle, Logan Taylor, e Roz Hernandez.

Queste sono le parole di Kristen Stewart sulla produzione dello show:

È così bello e stimolante che io e il mio migliore amico CJ Romero abbiamo avuto questa idea divertente, che ora si è concretizzata. È iniziato come un ipotetico, stupido sogno irrealizzabile e ora sono così orgogliosa di aver guidato qualcosa che per me è significativa. Il nostro cast farà ridere e piangere, e hanno avuto il coraggio e il cuore di portarci in posti in cui non andrei mai da sola. Ed è un fantastico viaggio inaugurale per la casa di produzione che ho fondato con i miei soci Dylan Meyer e Maggie McLean.

Per Living for the Dead sarebbe possibile una futura distribuzione su Disney+, la piattaforma streaming che propone in Italia le produzioni Hulu.