Encounters: il trailer della serie Netflix sugli UFO

Dopo aver diffuso il trailer della serie di Mike Flanagan dal titolo La Caduta della Casa degli Usher, la piattaforma streaming Netflix ha pubblicato anche il filmato che riguarda Encounters, una docuserie sugli UFO.

Ecco il trailer di Encounters.

La docuserie sarà divisa in quattro parti, diretta da Yon Motskin. Il progetto esaminerà quattro casi in cui, una persona o un gruppo di persone, avrebbero sperimentato avvistamenti UFO. La serie racconta casi come l’avvistamento UFO del 2008 a Stephenville, in Texas, dove centinaia di persone hanno segnalato l’avvistamento di una sfera nel cielo. Un altro episodio riguarda il caso del 1977 della città costiera gallese di Broad Haven, dove 450 persone riferirono di aver visto veicoli spaziali nella zona. Casi simili di avvistamenti UFO sono avvenuti anche in Giappone nel 2011, ed a Ruwa, nello Zimbabwe, nel 1994.

All’interno della docuserie verranno presentate interviste con una vasta gamma di esperti: dall’astrofisico ed ex ricercatore della NASA Dr. Kevin Knuth, al giornalista David Clarke, l’ex ufficiale della RAF Tony Cowan, l’avvocato Eric MacLeish, un crittologo dell’intelligence navale come Matthew Roberts, Sara Vanden Berge – caporedattrice dello Stephenville Empire-Tribune, Lee Roy Gaitan – un agente della contea di Erath, Texas, e Robert Powell, ingegnere delle nanotecnologie e co-fondatore della Scientific Coalition for UAP Studies.

Encounters farà il suo esordio sulla piattaforma streaming Netflix il 27 settembre.