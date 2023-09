The Fall of the House of Usher: ecco il trailer della serie Netflix

Ecco il trailer di The Fall of the House of Usher, la serie Netflix di Mike Flanagan in uscita a ottobre.

Mike Flanagan è tornato con una nuova produzione, e da poco è stato distribuito il trailer di The Fall of the House of Usher, la serie Netflix che arriverà sulla piattaforma streaming tra un mese esatto.

Ecco il trailer.

Il filmato si apre sul personaggio di Roderick Usher (Bruce Greenwood) mentre immagina la fine della propria famiglia. La famiglia Usher è composta da criminali, e non è dissimile dai Sacklers che traggono profitto dal dolore degli altri. Sempre in grado di sfuggire alle conseguenze legali, hanno il potere di “neutralizzare” chiunque li minacci grazie al proprio denaro. Ma la vita priva di difficoltà di questa famiglia viene interrotta quando uno dei fratelli muore, e tutti vengono immediatamente colpiti dalla paranoia.

Una donna del passato degli Usher inizia a presentarsi costantemente, promettendo alla famiglia una resa dei conti per tutti gli scheletri nel loro armadio. Anche con l’aiuto di un investigatore (Mark Hamill), non sarà possibile salvarli dall’ira soprannaturale che si scaglia su di loro.

The Fall of the House of Usher sarà disponibile su Netflix dal 12 ottobre.