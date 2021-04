Justice Society: World War II, nuova clip dal film di animazione DC

Sul proprio canale YouTube Warner Bros. ha pubblicato una nuova clip di Justice Society: World War II, film animato che vede il gruppo di eroi DC combattere i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel breve video vediamo la squadra capitanata dall’amazzone Wonder Woman prepararsi a combattere i nazisti che hanno occupato un piccolo villaggio. Nel frattempo il Flash del futuro, ovvero Barry Allen, porterà il soldato Steve Trevor al punto di estrazione.

Il film è diretto da Jeff Wamester e sceneggiato dal duo composto Jim Krieg e Kimberly S. Moreau e vede il cast vocale originale composto da Stana Katic (Wonder Woman), Matt Bomer (Barry Allen), Omid Abtahi (Hawkman), Elysia Rotaru (Black Canary), Chris Diamantopoulos (Steve Trevor), Liam McIntyre (Aquaman), Armen Taylor (Jay Garrick), Matthew Mercer (Hourman), Ashleigh LaThrop (Iris West), Geoffrey Arend (Charles Halstead/Advisor), Keith Ferguson (Dr. Fate) e Darin De Paul (il Presidente Roosevelt).

La storia vede protagonista Barry Allen / The Flash, che prima di diventare uno dei membri della Justice League, riesce ad entrare in contatto con la Speed Force. Riuscendo a correre ancora più veloce, il velocista si ritrova in Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Qui incontrerà la Justice Society a cui si unirà per combattere i nazisti. Inoltre Wonder Woman, Hourman, Black Canary, Hawkman, Steve Trevor e il Golden Age Flash, Jay Garrick lo aiuteranno a tornare nel suo tempo. La cosa però non sarà affatto semplice.

Justice Society: World War II arriverà negli USA il prossimo 27 aprile in contemporanea in streaming e in formato Home Video, mentre ancora non ci sono novità per l’uscita italiana del film, di cui vi abbiamo già mostrato il trailer e le prime foto. Non resta che attendere news a riguardo.