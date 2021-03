Justice Society: World War II: nuove foto del film animato DC

Sono disponibili nuove immagini di Justice Society: World War II, film animato della serie DC Universe Animated Original Movies.

Il film diretto da Jeff Wamester e sceneggiato da Jim Krieg e Kimberly S. Moreau è il primo a vedere protagonista la Justice Society. La storia segue le vicende di Barry Allen / The Flash che, prima di unirsi alla Justice League, scopre di poter correre ancora più veloce e così facendo riesce ad entrare in contatto con la Speed Force. Il velocista si ritrova così nell’Europa degli anni ’40, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e farà la conoscenza della The Justice Society of America, gruppo di eroi che sta combattendo contro la Germania Nazista.

Il gruppo è guidato dalla amazzone Wonder Woman e comprende Hourman, Black Canary, Hawkman, Steve Trevor e il Golden Age Flash, Jay Garrick. Barry si unirà al gruppo nella guerra contro i nazisti e grazie all’aiuto dei suoi nuovi amici cercherà di tornare a casa. Le cose però non saranno semplici.

Il cast vocale originale comprende Stana Katic (Wonder Woman), Matt Bomer (Barry Allen), Omid Abtahi (Hawkman), Elysia Rotaru (Black Canary), Chris Diamantopoulos (Steve Trevor), Liam McIntyre (Aquaman), Armen Taylor (Jay Garrick), Matthew Mercer (Hourman), Ashleigh LaThrop (Iris West), Geoffrey Arend (Charles Halstead/Advisor), Keith Ferguson (Dr. Fate) e Darin De Paul (il Presidente Roosevelt).

Al momento DC non ha rivelato se il film arriverà anche in Italia, di cui vi abbiamo già mostrato il trailer. Non resta che attendere news a riguardo.

