Black Adam: James Cusati-Moyer entra nel cast del film

Dopo l’annuncio di Dwayne Johnson, che ha dichiarato che le riprese di Black Adam inizieranno in settimana, è stato annunciato un nuovo membro del cast: stiamo parlando di James Cusati-Moyer, attore già nominato ai Tony Award, che interpreterà un ruolo ancora segreto.

Per quanto riguarda le apparizioni sullo schermo, James Cusati-Moyer è apparso in Inventing Anna con Julia Garner, e poi in Prodigal Son, in Red Oaks, ed in The Path prodotto da Hulu.

Negli ultimi giorni un nuovo teaser poster di Black Adam, rivelato su Twitter da Erik Davis, ha confermato la data di uscita fissata per il 29 luglio 2022. L’immagine si aggiunge al video rilasciato su Instagram da Dwayne Johnson, protagonista del cinecomic. Quest’ultimo appare entusiasta della pellicola in uscita, anche se bisognerà attendere sino al 2022 per poterla vedere sul grande schermo.

Dwayne Johnson sarà affiancato da Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Pierce Brosnan (Doctor Fate). In Black Adam ci saranno anche Sarah Shahi e Marwan Kenzari, i cui ruoli sono ancora sconosciuti.

Dopo il successo di Shazam! i fan della DC Comics sono curiosi di vedere Black Adam sul grande schermo, e Dwayne Johnson entrare nel DC Cinematic Universe.