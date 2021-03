Un nuovo teaser poster di Black Adam, rivelato su Twitter da Erik Davis, ha confermato la data di uscita fissata per il 29 luglio 2022. L’immagine si aggiunge al video rilasciato su Instagram da Dwayne Johnson, protagonista del cinecomic. Quest’ultimo appare entusiasta della pellicola in uscita, anche se bisognerà attendere sino al 2022 per poterla vedere sul grande schermo.

JUST IN: #BlackAdam debuts a teaser poster and a release date: 7/29/22. Let’s go @TheRock!

Only In Theaters pic.twitter.com/Vs0oEYg074 — Erik Davis (@ErikDavis) March 28, 2021

Ricordiamo che di recente Pierce Brosnan è stato scelto per interpretare il ruolo del Dottor Fate, personaggio comparso per la prima volta nei fumetti nel 1940 e creato da Gardner Fox e dall’artista Howard Scherman. La figura è stata oggetto di molte incarnazioni. A Brosnan è stata affidata quella di Kent Nelson, il figlio di un archeologo che ha scoperto la tomba del potente Nabu.

Dwayne Johnson non sarà solo nel film Black Adam, di cui è appena uscito il teaser poster, incentrato sul personaggio antieroe DC. È affiancato da Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Pierce Brosnan (Doctor Fate). In Black Adam anche Sarah Shahi e Marwan Kenzari, i cui ruoli sono ancora sconosciuti.

Potrebbe interessare: