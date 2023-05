Beetlejuice 2: Monica Bellucci entra nel cast

Un nome piuttosto importante, soprattutto per il nostro Paese, entra nel cast di Beetlejuice 2: stiamo parlando di Monica Bellucci, che farà parte della produzione di Tim Burton, e vestirà i panni della moglie del character principale interpretato da Michael Keaton.

Ricordiamo che Monica Bellucci ha partecipato già a produzioni come la saga di Matrix e La Passione di Cristo, e ultimamente è stata vista anche in Diabolik – Ginko all’attacco!. Il suo nome si aggiunge a quello di un cast che vede presenti anche Justin Theroux, Jenna Ortega, Winona Ryder, Catherine O’Hara.

Soprattutto Jenna Ortega è molto attesa, considerando che dopo la sua performace in Mercoledì è diventata un personaggio cult, ed il vederla di nuovo lavorare al fianco di Tim Burton è un qualcosa che non può non entusiasmare.

Nel film originale i protagonisti erano interpretati da Geena Davis e Alec Baldwin. Il lungometraggio è uscito nel 1988 ed ha ottenuto solo negli Stati Uniti 75 milioni di dollari. Beetlejuice 2 arriverà nelle sale cinematografiche il 6 settembre 2024.