Il Gladiatore 2: Denzel Washington entra nel cast

Subito dopo che era stato annunciato l’ingresso nel cast de Il Gladiatore 2 dell’interprete Barry Keoghan, un altro nome molto prestigioso si aggiunge alla produzione di Ridley Scott: stiamo parlando di Denzel Washington. Deadline ha riportato che l’attore sarebbe in trattative per un ruolo.

Mentre con Barry Keoghan è stata rivelata la parte che andrà a interpretare, per quanto riguarda Denzel Washington non è stato aggiunto nulla sul personaggio di cui andrebbe a vestire i panni. Suscita curiosità il potenziale ruolo che verrà assegnato all’attore che ha già lavorato con Ridley Scott in American Gangster.

Non si sa molto sulla produzione de Il Gladiatore 2, anche se ieri abbiamo appreso che Barry Keoghan vestirà i panni di Publio Settimio Geta, imperatore che subì la damnatio memoriae. L’ex protagonista del film, Russell Crowe, ha però accennato a qualche dettaglio sulla trama. Ecco cosa ha detto: