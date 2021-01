Non volevo innamorarmi: Star Comics pubblicherà il manga Boys Love

A giugno 2021 Edizioni Star Comics pubblicherà Non volevo innamorarmi, manga scritto e disegnato da Minta Suzumaru. Il volume sarà una delle nuove opere della collana Queer.

Con un post sulla propria pagina Facebook la casa editrice Edizioni Star Comics annuncia che pubblicherà Non volevo innamorarmi (Koi wo suru tsumori wa nakatta), manga scritto e disegnato da Minta Suzumaru. Il fumetto verrà pubblicato a giugno 2021 e sarà una delle nuove opere della collana Queer.

Protagonista della storia è Yoshino, ragazzo gay di 30 anni che non ha mai avuto una relazione. È sicuro che resterà solo per il resto della sua vita, ma le cose cambieranno quando in un gay bar incontrerà un giovane ragazzo con cui passerà una notte di passione. Che sia finalmente giunto l’amore anche per Yoshino?

Star Comics descrive l’opera come “una storia d’amore dal gusto sensuale e piccante, condita da una buona dose di erotismo, che non potrà non farvi sognare. Perché l’amore bussa alla nostra porta all’improvviso, ed è impossibile impedirgli di entrare!”.

Il manga è stato vincitore del secondo premio nella categoria “Best Comics” ai Chil Chil BL Award 2020.

