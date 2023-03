Shonen Jump+ pubblicherà un manga dell’italiana Elena Vitagliano

Una fumettista italiana arriverà su Shonen Jump+: stiamo parlando di Elena Vitagliano, che atraverso il proprio Instagram ha comunicato che il magazine online pubblicato dalla casa editrice Shueisha darà spazio alla sua opera intitolata Miriam dei teschi.

Ecco l’annuncio.

Il manga verrà pubblicato grazie ad un contest chiamato Magic Manga Contest, un concorso curato da Shueisha assieme a Shiburuya Productions. Per parteciparvi è necessario inviare una storia a fumetti inedita di almeno 30 pagine che passa attraverso due selezioni. Elena Vitagliano aveva già partecipato altre volte al concorso, piazzandosi tra i finalisti.

Il fumetto Miriam dei teschi è ambientato a Napoli e racconta di una giovane custode del Cimitero delle Fontanelle che si occupa dei teschi dell’ossario, arrivando anche a parlarci, ed offrendo loro un affetto molto particolare.

Ricordiamo che Shonen Jump+ pubblica manga in esclusiva, e propone in digitale titoli di Weekly Shonen Jump, come One Piece, Demon Slayer e Dragon Ball. Shonen Jump+ propone anche serie come Dandadan, Kaiju No. 8 e Spy x Family.