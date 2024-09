Da oggi, 27 settembre, è disponibile in fumetteria ed online Ghostgun 2, il fumetto di Saldapress che mischia western e manga.

Saldapress è tornata con un nuovo volume di RamenBurger, la collana che contamina fumetto occidentale con manga. Il fumetto che è stato lanciato proprio oggi è Ghostgun 2, il secondo volume realizzato da Roberto Megna alla sceneggiatura, e Carlo Lauro ai disegni.

Questa è la copertina.

Ecco la descrizione che è stata offerta dalla casa editrice:

Mentre una terribile tempesta sta per radere al suolo la cittadina di Faraway City, continua la sfida tra il giovane e misterioso Toe e il bandito Corrigan Smith. Ma sulle tracce del bandito c’è anche il cacciatore di taglie Morricoon, chiamato a unire le forze con Toe e Wendy e fare fronte comune contro il terribile nemico, soprattutto dopo che per tutti è diventato chiaro cosa sia capace di fare il bandito, e quanto sia vasto e spaventoso il potere di un GhostGun! Roberto Megna e Carlo “Cid” Lauro firmano un moderno western in stile manga ricco di azione, humor e colpi di scena: un titolo perfetto per la collana RamenBurger di saldaPress!

Ghostgun: quanto costa e dove trovarlo

Ghostgun è una storia western, che però ha dietro ispirazioni manga come Trigun e Gun Frontier. I due autori anno raccontato su questa esperienza fumettistica:

Eravamo bambini quando ci siamo ritrovati fra le mani i nostri primi manga. Da quelle pagine deflagrano potenza, dinamicità, risate, valori, e momenti di riflessione mescolati in un modo che non avevamo mai ritenuto possibile. Ce ne siamo subito innamorati.

Da ricordare che Carlo Lauro e Roberto Megna hanno realizzato fino ad ora in coppia fumetti come Horror Show di Poliniani, e Detective Cog-Lion di Green Moon Comics. Carlo Lauro ha realizzato per Dynamite le nuove storie di Darkwing Duck.

Il fumetto Ghostgun 2 è in vendita da oggi, 27 settembre, sia in fumetteria che online sul sito Saldapress al prezzo di 11,90 euro.