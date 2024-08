Da poco è stata rivelata la data per la conclusione di Jujutsu Kaisen. Il manga si concluderà tra cinque capitoli. L’ultimo capitolo della saga sarà il 271 e verrà pubblicato su Weekly Shōnen Jump il 30 settembre.

Il manga è scritto e disegnato da Gege Akutami, che ha accompagnato con queste parole l’annuncio della conclusione di Jujutsu Kaisen:

Grazie al vostro caloroso supporto e alla vostra cooperazione sono riuscito a finire la serie nel modo in cui volevo. Sto lavorando duramente per realizzare un capitolo finale (o almeno lo spero) che possa soddisfare quanti più fan possibili. Non manca ormai molto, abbiate solo un altro po’ di pazienza!