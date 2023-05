Ubisoft pubblicherà 8 giochi entro marzo 2024: vediamo la lista completa

Nel corso dell’ultima riunione con gli investitori, Ubisoft ha svelato la line-up completa dei giochi in uscita entro la fine dell’anno fiscale 2024, che si concluderà il prossimo 31 marzo. La lista è abbastanza corposa ed include infatti ben 8 giochi, tra cui anche un grosso titolo non ancora annunciato. Vediamo la lista completa condivisa dalla compagnia:

Assassin’s Creed Mirage

The Crew Motorfest

Avatar: Frontiers of Pandora

The Division Resurgence

Rainbow Six Mobile

XDefiant

Skull and Bones

“Un altro gioco grosso”

Ubisoft plans to release, before end of fiscal year • AC: Mirage

• Avatar: Frontiers of Pandora

• Rainbow Six Mobile

• Skull and Bones

• The Crew Motorfest

• The Division Resurgence

• XDefiant

• and another large game (maybe star wars) Source:https://t.co/hcP6XpVVme pic.twitter.com/FzcLAVRLI0 — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) May 16, 2023

Tra i titoli citati, ce ne sono alcuni che dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi. Sappiamo, ad esempio, che Assassin’s Creed Mirage uscirà entro il 2023. Stando a quanto rivelato da Tom Henderson dovrebbe arrivare ad ottobre. Non dovrebbe mancare molto neanche all’uscita di The Crew Motorfest, il nuovo racing game di Ubisoft ambientato nell’Hawaii in arrivo anch’esso nel corso di quest’anno su console e PC.

Discorso diverso, invece, per Avatar: Frontiers of Pandora che non torna a mostrarsi ormai da un bel po’, così come Skull and Bones che è, tra l’altro, stato recentemente rimandato a data da destinarsi. Tom Henderson ha parlato di un possibile rinvio al 2024, cosa a questo punto molto potrebbe essere molto probabile date le problematiche del gioco.

Nessun dettaglio, invece, su questo misterioso nuovo gioco non ancora annunciato. Ormai non manca molto all’arrivo dell’Ubisoft Forward quindi è probabile che ne sapremo di più il prossimo mese e per la precisione il 12 giugno 2023.