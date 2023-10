Batman: Una Morte in Famiglia – La DC Comics pubblicherà la versione con Robin sopravvissuto

Batman: Una Morte in Famiglia è stato uno dei fumetti supereroistici più controversi di sempre, considerando che si tratta della storia in cui è morto il Robin di Jason Todd. Ma la DC Comics ha deciso di pubblicare entro questo 2023 la versione della storia in cui Robin sopravvive.

Batman #428 verrà proposto con la versione alternativa di Una Morte in Famiglia, quella in cui il giudizio espresso dalle telefonate degli appassionati è stato ribaltato.

Ricordiamo, infatti, che fu un sondaggio telefonico molto combattuto a portare alla decisione di far morire Robin in Una Morte in Famiglia. Il sondaggio ebbe in totale 10.614 voti, con solo 72 voti che separarono i “Robin vive” da “Robin non sopravvive”.

L’annuncio della nuova versione di Una Morte in Famiglia è stato dato durante il New York Comic Con 2023. A realizzare questo fumetto sono stati chiamati Jim Starlin, Jim Aparo, Mike DeCarlo, Adrienne Roy, e John Costanza. Il fumetto uscirà il 12 dicembre.

Mentre possiamo ricordare che la versione originale di Una Morte in Famiglia è stata pubblicata nel 1988.