Zio Paperone: a giugno la Marvel pubblicherà un fumetto sul personaggio

Dopo che la Marvel ha utilizzato i personaggi Disney per delle cover variant dei propri fumetti, celebrano lo scorso anno i cent’anni della Casa di Topolino, da poco è stato ufficializzata la realizzazione di una storia su Zio Paperone da parte della Casa delle Idee in uscita il 19 giugno.

Il titolo del one-shot è Uncle $crooge And The Infinity Dime #1. Gli artisti che contribuiranno al progetto sono Paolo Mottura, Francesco D’ippolito e Vitale Mangiatordi. A scrivere il fumetto sarà Jason Aaron, l’uscita del titolo è prevista per giugno. Qui sotto potete vedere una delle cover.

La storia di Zio Paperone scritta da Jason Aaron porterà il character Disney all’interno del multiverso. Paperone se la dovrà vedere con un suo alterego che mira all’onnipotenza (una sorta di Thanos, insomma).

Jason Aaron ha detto sul progetto: