Spider-Man 3: anche Charlie Cox entra nel cast (rumor)

Secondo quanto riportato da Murphy’s Multiverse, Charlie Cox dovrebbe entrare a far parte del cast di Spider-Man 3 come Daredevil.

Dopo Tobey Maguire, Kirsten Dust, Alfred Molina e tanti altri, sembra che Spider-Man 3 potrebbe avere un altro protagonista d’eccezione: stiamo parlando del Daredevil di Charlie Cox. La notizia sarebbe clamorosa e a diffonderla è stato l’insider Charles Murphy attraverso il suo blog Murphy’s Multiverse.

Solo qualche mese fa l’attore aveva smentito questa possibilità. Cox ha interpretato Daredevil nelle tre stagioni della serie TV su Netflix. Ci sono tanti fan e addetti ai lavori che vorrebbero un ritorno della serie su Daredevil, ma la presenza di Cox in Spider-Man 3 potrebbe rendere contenti un po’ tutti.

Secondo quanto riferito, anche l’attore Tobey Maguire è in trattative per tornare a far parte dell’MCU di Spider-Man 3, insieme a Kirsten Dunst. Tobey Maguire ha recitato nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi dal 2002 al 2007 nei panni di Peter Parker. Kirsten Dunst ha interpretato Mary Jane Watson, la sua migliore amica e suo primo amore.

E poi ci saranno anche l’Electro di Jamie Foxx, e lo Spider-Man di Andrew Garfield, già visti nei film su The Amazing Spider-Man. E probabilmente anche Emma Stone riprenderà il suo ruolo di Gwen Stacy.

Insomma, questo Spider-Man 3 aprirà definitivamente al multiverso dedicato al tessiragnatele.