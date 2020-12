Tobey Maguire in trattative per tornare per Spider-Man 3 con Kirsten Dunst

Secondo quanto riferito, l’originale Spider-Man interpretato da Tobey Maguire, è in trattative per tornare nell’MCU di Spider-Man 3, insieme a Kirsten Dunst nei panni di Mary Jane Watson.

Secondo quanto riferito, anche l’attore Tobey Maguire è in trattative per tornare a far parte dell’MCU di Spider-Man 3, insieme a Kirsten Dunst. Tobey Maguire ha recitato nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi dal 2002 al 2007 nei panni di Peter Parker, l’eroe che un giorno acquisisce poteri da ragno dopo essere stato morso da un ragno radioattivo. Kirsten Dunst ha interpretato Mary Jane Watson, la sua migliore amica e suo primo amore. La performance di Maguire è stata ampiamente elogiata dai fan e, sebbene una volta esistessero piani per Spider-Man 4, non si sono mai avverati.

Nell’MCU, Tom Holland attualmente interpreta Peter Parker ed è pronto per tornare per una terza avventura solista nel 2021. I dettagli della trama sono stati tenuti nascosti, ma ci sono state voci da tempo che, mentre l’MCU scava nel multiverso, potrebbero apparire personaggi del passato di Spider-Man. Ciò è stato apparentemente supportato dalla notizia che Electro (Jamie Foxx) di The Amazing Spider-Man 2 sarà in Spider-Man 3, e oggi è arrivata la notizia che Alfred Molina interpreterà ancora una volta Doctor Octopus. Evidentemente, potrebbero non essere gli unici.

Proprio come Electro di Jamie Foxx, anche Andrew Garfield tornerà e se Sony / Marvel riuscirà a concludere l’accordo con Tobey Maguire, tornerà anche lui. Kirsten Dunst tornerà come Mary Jane, e probabilmente anche Emma Stone riprenderà il suo ruolo di Gwen Stacy, gravidanza permettendo. Perché? Perché questo terzo film di Spider-Man interpretato da Tom Holland approfondirà il multi-verso, proprio come la sua controparte animata Spider-Man: Into the Spider-Verse. Non penso che sia un grande segreto a questo punto, quindi perché fingiamo che lo sia? Perché amiamo lo sfarzo di tutto questo.