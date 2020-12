Spider-Man 3: Alfred Molina torna nei panni del Dottor Octopus

Alfred Molina torna a vestire i panni del Dottor Octopus in Spider-Man 3. A lanciare l’indiscrezione, non ancora commentata da Sony o Marvel, è l’Hollywood Reporter.

Alfred Molina torna nei panni del Dottor Octopus in Spider-Man 3. Questa l’indiscrezione lanciata dall’Hollywood Reporter che riporta quanto afferma un insider. L’attore, che aveva vestito i panni del geniale Dottore Otto Octavius nel secondo film della trilogia diretta da Sam Raimi, tornerà quindi ad interpretare il personaggio nel terzo capitolo cinematografico dedicato al supereroe interpretato da Tom Holland.

Un ingresso nel cast quello di Alfred Molina che farà la felicità dei fan dell’arrampicamuri, anche perché alimenta ancora di più il rumor che vorrebbe un film con i tre Spider-Man cinematografici unirsi per affrontare i loro nemici. Un rumor alimentato mesi fa con un post su Instagram poi rimosso da Jamie Foxx, che torna ad interpretare Electro dopo la sua partecipazione a The Amazing Spider-Man 2.

Al momento Marvel e Sony non hanno ancora rilasciato una dichiarazione al riguardo.

Per quanto riguarda il terzo capitolo di Spider-Man, le riprese sono al momento in corso di svolgimento e il cast vede il ritorno di Tom Holland nei panni dell’eroe, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori. Diretto ancora una volta da Jon Watts, l’uscita nei cinema è prevista per il 17 dicembre del 2021.